Kaymakam Topaloğlu'nun köy ziyaretleri

Afyonkarahisar'ın İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, ilçeye bağlı köyleri tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Topaloğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdür V. Metin Gürbüz ve Özel İdare Müdürü Kasım Yıldırım ve köy muhtarlarıyla birlikte Selimiye ve Karaağaç köylerini ziyaret etti.

Özellikle köyde yaşayan çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden kaymakam Topaloğlu, çocuklara yaz tatilinde gezip, eğlenmenin yanında kitap okumaya zaman ayırmalarını istedi.

Vatandaşlarla beraber köy kıraathanesinde oturup sohbet eden kaymakam Topaloğlu vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurum temsilcilerine çeşitli talimatlar verdi.

Kaynak: AA