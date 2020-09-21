Kaymakam Temizkan, öğrencilerin okuldaki ilk gün heyecanına ortak oldu
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Kaymakam Temizkan, öğrencilerin okuldaki ilk gün heyecanına ortak oldu

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Emrullah Temizkan, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Kaymakam Temizkan, öğrencilerin okuldaki ilk gün heyecanına ortak oldu
21.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:22

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Emrullah Temizkan, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Temizkan, beraberinde eşi Merve Temizkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Eryılmaz ile Misak-ı Milli İlkokulunu ziyaret etti.

Okul girişinde öğrenciler tarafından ateş ölçer cihazı ile ateşleri ölçüldükten sonra okula giren Temizkan öğrencilere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın öğretmenlere selamını ileten Temizkan, şöyle konuştu:

"Nusaybin'de yapılacak işler noktasında ne gibi çalışmalar yapabiliriz dediğimizde eğitim konusu bu meselenin başındadır. Öğrenci sayısı muazzam, derslik olarak çok şükür Nusaybin iyi bir noktadadır. Bundan sonra bizim samimiyetimiz, gayretimiz, işi takip etmemizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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