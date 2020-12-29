Kaymakam Temizkan, İlçe Koordinasyon Merkezini ziyaret etti
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Kaymakam Temizkan, İlçe Koordinasyon Merkezini ziyaret etti

29.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:41
Kaymakam Temizkan, İlçe Koordinasyon Merkezini ziyaret etti

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Mardin Büyükşehir Belediyesi İlçe Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

İlçe Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Temizkan, Koordinasyon Sorumlusu Faruk Er'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koordinasyonla çalışmasının önemine değinen Temizkan, Nusaybin'e en iyi şekilde hizmet etmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Görevlilerin vatandaşları karşılamada ve hizmetlerde ailelerine hizmet eder gibi hizmet etmelerini isteyen Temizkan, şöyle konuştu:

"Bu şehri seviyoruz. Burası 6 bin 500 yıllık kadim bir şehir, yerin altını kazsanız en az 7-8 medeniyete ait kalıntılar çıkacaktır. Biz böyle kadim bir şehirde hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımıza, şehrimize en güzel hizmeti verme gayreti içerisindeyiz. Bunun en kolay yolu güleryüz ve tatlı dildir. Akrabamıza, anne, baba ve kardeşlerimize gösterdiğimiz ilgiyi vatandaşlarımıza göstereceğiz. Yaptığımız işi sonuna kadar götürmemiz gerekir. Temizlik yapacaksak en iyi şekilde temizleyeceğiz, mezarlıklarda görev yapıyorsak en iyi şekilde çalışacağız, ilaçlama yapıyorsak her zaman en iyi şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Bizim derdimiz vatandaşlarımıza burada güzel bir hizmet vermektir. Bundan sonra düzenli olarak toplantılar yaparak koordinasyonumuzu daha üst düzeyde tutacağız."

Daha sonra Temizkan, İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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