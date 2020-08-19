Kaymakam Temizkan, denetimlere katıldı Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, maske ve mesafe denetiminde bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, maske ve mesafe denetiminde bulundu.

Temizkan, beraberindeki kurum müdürleri, emniyet görevlileri ve zabıta ekipleriyle pazarda yaptıkları denetimde, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Esnafı ve vatandaşların maske ile mesafeye dikkat etmesini isteyen Temizkan, vatandaşların ürünlere dokunmaması gerektiğini vurguladı.

Pazarda alış veriş yapan vatandaşların sorunlarını da dinleyen Temizkan, çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti.

Kaynak: AA