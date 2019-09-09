Kaymakam Temel Ayca'ya ziyaret

09.09.2019 18:08

Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'yı ziyaret etti.

Yapar, ziyaretinde Ayca'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayca, Yapar ile ilçedeki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ayca daha sonra, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki atlet Mizgin Ay ve antrenörü Muhsin Soysal'ı kabul etti.

Ayca, Ay'ı kutlayarak, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA