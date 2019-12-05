Kaymakam Teke okulları denetledi
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Kaymakam Teke okulları denetledi

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, zaman zaman okulları denetleyerek bilgi alıyor.

05.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:13
Kaymakam Teke okulları denetledi

'nın İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, zaman zaman okulları denetleyerek bilgi alıyor.


Okul denetimleri kapsamında İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, Ziya Gökalp Ortaokulu ve Şehit Hava Üsteğmen Semih Desticioğlu İlkokulunu ziyaret etti. Okul denetimi ve ziyaret kapsamında okul müdüründen okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Teke, bilgi aldıktan sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.


Sınıf ziyaretinde öğrencilere sorular yönelten ve cevap alan Kaymakamı Hulusi Teke'nin, zaman zaman okulları denetleme çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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