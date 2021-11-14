Kaymakam Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nun toplantısına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nun toplantısına katıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Kaymakam Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nun toplantısına katıldı

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nca İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısında ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nca İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısında ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Kangal Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Yenikapı etkinlik alanında organize edilen Sivas Tanıtım Günleri için İstanbul'da bulunan Sungur, Sivas Kangal Dernekleri Federasyonu'nca düzenlenen istişare toplantısına da katıldı.

Toplantıda ilçenin genel durumu, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi veren Sungur, önümüzdeki dönemde kırsal alandaki altyapı çalışmalarına önem vereceklerini belirterek, kültürel projelere ilişkin çalışma yapılacağını da kaydetti.

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

İstanbul'da sis yeniden etkili oldu, görüş mesafesi çok azaldı

 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul'a karşı çıkılması) Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve...

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title