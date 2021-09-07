Kaymakam Solmaz göreve başladı
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Kaymakam Solmaz göreve başladı

Kaymakam Solmaz göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığına atanan, Ahmet Solmaz göreve başladı.

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığına atanan, Ahmet Solmaz göreve başladı.

20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Midyat Kaymakamlığına atanan Ahmet Solmaz göreve başladı. 2019 yılında yayımlanan kararname ile Şırnak Uludere ilçesine, 2021 yılında yayımlanan kararname ile Mardin Midyat ilçesine atanan Solmaz, ilçenin sorunlarını çözmek için tüm dinamiklerle birlikte çalışacaklarını dile getirdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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