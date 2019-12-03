Kaymakam Solak, yapımı süren okul binasını inceledi

03.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:46

Başkale Kaymakamı Asım Solak, ilçede yapımı devam eden 24 derslikli okul binasında incelemelerde bulundu.

Yeni Mahallede inşa edilen binayı gezerek ilgililerden bilgi alan Solak, okulu en kısa zamanda tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmak istediklerini söyledi.

Kente yeni eğitim yatırımları kazandırdıklarını belirten Solak, şöyle konuştu:

"İlçemize 24 derslikli bir lise binasını kazandırdık. Okul binalarının artırılması konusunda yoğun çaba gösteriyoruz. Eğitim kurumlarının ilçemizde yapılmasına destek veriyoruz. Hem yeni eğitim kurumlarının yapılması hem de nitelikli eğitim kurumlarının ilçemizde bulunması en temel hedefimiz. Çocuklarımız okusunlar, devletimiz ve bizler tüm imkanlarımızla onların yanında olacağız."

Solak'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ve Şube Müdürü Cüneyt Yaman eşlik etti.

Kaynak: AA