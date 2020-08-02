Kaymakam Solak, sürücülerin bayramını kutladı
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Kaymakam Solak, sürücülerin bayramını kutladı

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülerin bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Solak, sürücülerin bayramını kutladı
02.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:58

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülerin bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uymalarını istedi.

İlçe girişindeki kontrol noktalarında trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlere katılarak, sürücülerin bayramını kutlayan Solak, araçtaki çocuklara da çikolata ikram etti.

Kaymakam Solak, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası ile "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyanın devamına yönelik destek verileceğini belirtti.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü vekili Veyis Emre Yeşilırmak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli de eşlik etti.

Kaynak: AA

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