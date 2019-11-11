Kaymakam Solak, futbolcularla buluştu

11.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:48

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Van 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başkale Gençlik Spor futbolcuları ile düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Öğretmenevi'ndeki programda Solak, futbolcularla sohbet ederek, başarı temennisinde bulundu.

Solak, takıma başarılı olması için destekte bulunacaklarını söyledi.

Programa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ve takımın yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA