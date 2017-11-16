Kaymakam Sırmalı, İlçede Devletin Gülen Yüzü Oldu

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, şimdiye kadar ilçede görev yapan kaymakamlar arasında asık olan devletin yüzünü, gülen yüze çevirmeyi başaran isim oldu.



İlçedeki basın kuruluşlarını ziyaret kapsamında, İhlas Haber Ajansı (İHA) Edremit Körfez Bölge Temsilciliğini ziyaret eden Kaymakam Sırmalı, halkla iç içe olup devletin kapalı olan kapısını vatandaşa 24 saat açarken, asık olan yüzünü ise gülen yüze çevirmeye başardı.



Çalışma süresinde halkın gönlünde taht kuran çoğu yere yürüyerek gitmesi ile tanınan Ali Sırmalı, ilçeye yeni yatırımlar ve projeler konusunda gösterdiği çalışmalar ile de ilgi çekiyor.



Vatandaşın iyi ve kötü gününde de halkla beraber olan, vatandaşın düğün ve cenazelerine de katılması ile dikkat çeken Sırmalı, fırsat buldukça da medya kuruluşlarını ziyaret ederek basın mensupları ile bölge hakkında istişare etme fırsatı buluyor.



Sırmalı, körfez ilçelerindeki olayları, çok hızlı, tarafsız ve objektif bir şekilde binlerce abonesine ulaştıran İHA'nın bölgede en geniş haber kadrosuna sahip, örnek, etkin habercilik konusunda gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı da kutladı. Ziyarette, okuyucuya doğru haber verme konusunda İHA'nın gösterdiği hassasiyet dile getirilirken, yetkili kurumlardan bu konuda destek konusu da dile getirildi. - BALIKESİR