Kaymakam Sırmalı'dan "Evde kal Edremit, evde hayat var" çağrısı
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Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaymakam Sırmalı'dan "Evde kal Edremit, evde hayat var" çağrısı

İçişleri Bakanlığı'nın, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığının talimatlarıyla uygulamaya konulan "Vefa Destek Grubu" ilçede yaşayan...

24.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:35
Kaymakam Sırmalı'dan

İçişleri Bakanlığı'nın, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığının talimatlarıyla uygulamaya konulan "Vefa Destek Grubu" ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yetişmeye devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca önemli tedbirler alınarak hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda Edremit Kaymakamlığı koordinesinde; Edremit Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Kızılayı işbirliği ile oluşturulan Vefa Destek Grubu Edremit'te ikamet eden 65 yaş ve üzeri engelli veya ağır kronik hastalığı olan vatandaşların talebi doğrultusunda temel ihtiyaçlarının karşılanması hizmetine devam ediyor.

Vefa Destek Grubunun çalışmaları ile ilgili bilgiler aktaran Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımızın Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda ilçemizde gerekli tedbirler alınmış olup, Vefa Destek Grubumuz oluşturulmuştur. Çok kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlayan Vefa Destek Grubumuz vatandaşlarımızın evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız (0266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilirler" dedi.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçte her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı; "Tüm vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum. Devletimizin almış olduğu tedbirlere uyalım. Devletimize güvenelim. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden dışarı çıkmayalım. Lütfen sağlığımız için evde kalalım. Tüm vatandaşlarımızın toplum sağlığını ilgilendiren bu konuda gereken desteği ve hassasiyeti göstereceğine inanıyor, "Evde Kal Edremit" diyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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