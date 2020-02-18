Kaymakam Sinem Büyüknalçacı depremzedeleri ziyaret etti
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Kaymakam Sinem Büyüknalçacı depremzedeleri ziyaret etti

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçede depremden zarar gören evleri ziyaret etti.

18.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:49
Kaymakam Sinem Büyüknalçacı depremzedeleri ziyaret etti

'nın ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçede depremden zarar gören evleri ziyaret etti.


Beraberinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü ile birlikte İlçenin Ambarcık Mahallesinde depremden zarar gören aileleri ziyaret eden Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, vatandaşlardan bir istekleri olup olmadığını sordu.


24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice İlçesi merkezli 6,8 şiddetindeki depremden maddi ve manevi zarara uğrayan Malatya'da en az zarar gören Yazıhan İlçesinde önemli bir hasar meydana gelmezken, özellikle Ambarcık Mahallesinde bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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