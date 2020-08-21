Kaymakam Sinanoğlu, YKS'de başarılı olan öğrenciyi kabul etti Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45. olan Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 45. olan Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın ziyaret etti. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Akın, Kaymakam Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sinanoğlu, Akın'a YKS'de gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ederek, hediye verdi, başarısına katkı sunan öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Kaynak: AA