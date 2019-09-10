Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaretler sürüyor

10.09.2019 14:16

Kanat önderi Tahir Adıyaman, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Sinanoğlu, Tahir Adıyaman'ı kabulünde yaptığı konuşmada, terörle mücadelede aktif olarak devletinin ve milletinin yanında yer almanın önemine vurgu yaparak, bu konudaki çabalarından dolayı Adıyaman'a teşekkür etti.

Adıyaman da yeni görevi başlayan Sinanoğlu'na başarı dileklerini iletti.

Sinanoğlu daha sonra Cizre Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri ve beraberindeki esnafı kabul etti.

Kaynak: AA