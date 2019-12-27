Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret
Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.
27.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20
Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sinanoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na teşekkür etti.
Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA