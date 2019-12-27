Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret
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Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

27.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20
Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

Bölge Komutanı Tümgeneral , Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sinanoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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