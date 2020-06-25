Kaymakam Sinanoğlu Cizre Devlet Hastanesinde incelemede Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Başhekim Caner İşkorur'dan hastanenin genel durumu hakkında bilgi alan Sinanoğlu, koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Sinanoğlu, salgın sürecindeki özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA