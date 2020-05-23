Kaymakam Sinan Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı
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Kaymakam Sinan Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Sinan Aslan'dan Ramazan bayramı mesajı
23.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:05

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Aslan kutlama mesajında "Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızın, en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Bu bayram, tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan covid19 pandemisi nedeniyle, zor şartlardan geçiyoruz. Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Bu vesile ile dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı sevgi, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların, bu anlamda kıymetini iyi bilmeliyiz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız, hayatımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü temeli üzerine bina ettiğimiz sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ramazan ayını uğurlarken, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta İpekyolu halkımız olmak üzere ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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