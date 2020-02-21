Kaymakam Sevgili'den Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılanları ziyaret etti.
21.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:38
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılanları ziyaret etti.
Sevgili, yöresel ev yemekleri, KPSS hazırlık, iğne oyası, dolgu oyuncak yapımı, destekleme ve yetiştirme kursiyerlerine ziyarette bulundu.
Ziyarette Sevgili kursiyerle tanışıp çalışmalara ilişkin bilgi aldı, sohbet etti.
Kaynak: AA