Kaymakam Şener, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kilis'in Polateli Kaymakam Mahmut Şener,vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Şener, İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Kurşunoğlu ile daire amir ve müdürleri ile birlikte Yenapan köyünü ziyaret etti. Vatandaşlar ile sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Şener, Vatandaşların sorunlarının takibi için talimat yaptı.

Kaymakam Şener, toplantıdan sonra köyde bulunan sağlık evini de ziyaret ettikten sonra Yeniyapan köyünden ayrıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA