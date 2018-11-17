Kaymakam Şener Köyleri Gezerek Vatandaşların Sorununu Dinliyor

Kilis'in Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, ilçeye bağlı köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Kaymakam Mahmut Şener beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Aziz Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri Cuma Avcı ve Ahmet Zahteroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Canarslan, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yusuf Kahraman, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Salih Emre Özcan, SYDV Müdürü Mustafa Zahteroğulları, Yılanca Köyü ve Karapınar Mezrası ile Ömercik Köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Kaymakam Şener, Köylerin ihtiyacı ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. - KİLİS