Kaymakam Şenay'dan ziyaret

24.08.2019 11:56

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Atlı'yı ziyaret etti.

Şenay, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin özellikle küçük esnaf ve işletmelere sağladığı kredi imkanlarının önemine değindi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirten Şenay, vatandaşlara yönelik olumlu çalışmalardan dolayı Atlı'yı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atlı da Şenay'a teşekkür etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Atlı, "Tüm imkanlarımızla esnaf vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda 2019 yılının ilk 7 ayında esnaflarımıza 10 milyon lira düşük faizli kredi kullandırdık. Yine Hükümet Konağı yanında kooperatif binamızın yapımında sona yaklaştık. Birkaç hafta içinde yeni binamıza taşınarak daha kaliteli hizmet vermeye çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA