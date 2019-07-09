Kaymakam Şenay'dan Kur'an kursu öğrencilerine Çorum gezisi

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri için gezi programı düzenledi.

Şenay bir süre önce ziyarette bulunduğu Yaşar Doğu Hafızlık Kur'an Kursu'ndaki 40 öğrenciye verdiği Çorum gezisi sözünü yerine getirdi.

Kavak Müftüsü Nuh Arslan ve din görevlileri nezaretinde Çorum'a gönderilen öğrenciler buradaki tarihi ve doğa güzellikleri gezerek bilgi aldı.

Kaymakam Şenay, öğrencilere desteğinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA