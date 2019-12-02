Kaymakam Şenay'dan Gençlik Merkezi ziyareti

02.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:26

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Şenay, ziyarette Gençlik Merkezi'nde devam eden kurslarla ilgili İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz'den bilgi aldı.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliğinde gençlere yönelik kurs açmaya devam ettiklerini belirten Altıngöz, "Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile birlikte şu anda 8 kurs açtık. Bu kurslarımıza toplamda 145 kursiyerimiz devam ediyor." dedi.

Daha sonra pasta yapım kursunda incelemelerde bulunarak kurs eğitmeni Emine Bayram'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şenay, kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyarette Şenay'a İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli eşlik etti.

Kaynak: AA