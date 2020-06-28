Kaymakam Şenay'dan dolandırıcılık uyarısı Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaymakam Şenay, kendilerini, kaymakam, cumhuriyet savcısı, polis veya jandarma gibi tanıtan telefon dolandırıcılarına itibar edilmemesini istedi.

Şenay, "Hiçbir kaymakam, cumhuriyet savcısı, polis veya jandarma bu tür telefon bildiriminde bulunmaz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın bu tür asılsız telefonlara itibar etmemesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekir. Bu tür durumla karşılaşan ilçe merkezi ve ilçe kırsalında yaşayan vatandaşlarımızın telefonu kapatarak zaman kaybetmeden, 155 polis imdat hattı ile 156 jandarma imdat hattını telefonla arayarak bilgilendirmede bulunmaları gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA