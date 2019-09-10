Kaymakam Şenay'dan Anadolu Lisesine ziyaret

10.09.2019 15:13

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Müdür Aydın Can'dan okul, sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Kaymakam Şenay, okulu gezerek mutfak ve yemek salonu bölümünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şenay, ahçı ve mutfak çalışanları ile yaptığı konuşmasında mutfak hijyeni ve kişisel hijyenin önemine dikkat çekti.

Şenay'a ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü ve Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Yangöz eşlik etti.

Kaynak: AA