Kaymakam Şenay, cami inşaatını inceledi

04.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:56

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Ondokuz Mayıs Mahallesi'nde inşaatı devam eden camide incelemelerde bulundu.

Şenay, Ondokuz Mayıs Merkez Cami Yaptırma ve Yaşarma Derneği Başkanı Erdoğan Yolaydın'dan bilgi aldı.

Caminin yer ve mevki olarak uygun yere yapıldığını belirten Şenay, imkanları dahilinde destek arayışı içinde bulunacağını söyledi.

Erdoğan da yapımına Mayıs 2014'te başlanılan cami inşaatının nakit sıkıntısı nedeniyle durdurulduğunu anlattı.

Cami inşaatı için borçları bulunduğunu belirten Yolaydın, "Bazı yerlerden destek sözü alarak cami inşaatına başladık ama beklediğimiz desteği göremedik. Piyasaya acil olarak vermemiz gereken borcumuz var. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA