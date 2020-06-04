Kaymakam Şenay'a plaket verildi Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a, İlkadım Kavaklılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Kaya tarafından plaket verildi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'a, İlkadım Kavaklılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Kaya tarafından plaket verildi.

Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İlkadım Kavaklılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 55. sırada üye olan Şenay'a teşekkür ederek plaket sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Kaya'ya teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki önemine dikkati çeken Şenay, ilçe menfaatine yapılacak her türlü faaliyette yanlarında olacağını kaydetti.

Kaynak: AA