Kaymakam Selami Kapankaya esnafları ziyaret etti

28.09.2019 16:18

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ilçedeki esnafları ziyaret etti.



Esnafları kendi dükkanlarında ziyaret eden Kaymakam Kapankaya isteklerini dinleyerek işlerinde bereket diledi.

Esnaflığın zor olduğunu, bir malı üretip, insanlara beğendirip ve satmanın tecrübe gerektirdiğini ifade eden Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, "Esnaflarımızın dert ve sorunlarını dinliyoruz. Esnaflarımız kalkınırsa, herkes kalkınır. İlçemizde esnaflarımızı çok önemsiyoruz." dedi.

Kaynak: AA