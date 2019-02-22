Kaymakam Şekerci'den Okul Ziyareti

Batman'ın Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Ziya Gökalp Ortaokulunu ziyaret etti.

Şekerci, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Ziya Gökalp Ortaokulunda Okul Müdürü Kudbeddin Çelik ile görüştü.

Okulun genel durumu ile ilgili bilgi alan Şekerci, öğretmenlerle de görüştü.

Şekerci, eğitime yönelik desteklerin süreceğini aktardı.

Kaynak: AA