Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN'ün Üretici Ziyareti

HATAY (Habermetre) - Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN'ün Üretici ZiyaretiKaymakam Sayın Aydın ERGÜN İlçemiz Özerli Mahalesi Öğme iş mevkiinde Ejder meyvesi üretimi yapan Deniz ÇETİL'i ziyaret etti. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün ÇOLAKOĞLU ile birlite üreticiyi zayeret eden Sayın ERGÜN üretimle ilgili bilgiler edindi.

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