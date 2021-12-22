AYDIN (Habermetre) - Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN Balık Ağı Üretimi Yapan Kadınları Ziyaret Etti. Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN ilçemiz Özerli Mahallesi Öğme iş mevkinde Balık Ağı Donanımı yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınları ziyaret etti. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün ÇOLAKOĞLU ile birlikte Balık Ağı Donanımı yapan kadınlar için, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanlığı ve Dörtyol Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ile yapılan atölyenin açılışınıda yapan Kaymakam Sayın Aydın ERGÜN, üretim yapan kadınlar adına Yasemin YILDIZ'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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