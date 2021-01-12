Kaymakam Saygılı'ya şehit ailesinden ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Saygılı'ya şehit ailesinden ziyaret

12.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:58
Kaymakam Saygılı'ya şehit ailesinden ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın anne ve babası ziyarette bulundu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın anne ve babası ziyarette bulundu.

Ziyarette Saygılı, şehit Arlı'nın annesi emekli ebe Emine Arlı ile baba çevre sağlık teknisyeni Şaban Arlı ile bir süre sohbet etti.

Şehit ailesi olmanın önemine işaret eden Saygılı, "Şehit annesi, şehit babası olmak bir şereftir. Nu mutlu sizlere. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Fikri Sağlar Donald Trump Alparslan Türkeş
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Özdemir Özdemir Erdoğan
Spor Ozan Tufan Ömer Bayram Fatih Terim Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Saygılı'ya şehit ailesinden ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:01:41. #1.14#
title