Kaymakam Saygılı'ya CHP İl Başkanı Türkel'den ziyaret
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Kaymakam Saygılı'ya CHP İl Başkanı Türkel'den ziyaret

06.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:10
Kaymakam Saygılı'ya CHP İl Başkanı Türkel'den ziyaret

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Türkel, ziyarette, Kavak ilçe merkezi ve mahallelerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları giyecek yardımları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, hizmet noktasında kapı ve telefonlarının 7/24 herkese açık olduğunu söyledi.

Ziyarette CHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Eyüp Odabaş ile CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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