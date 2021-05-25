Kaymakam Saygılı STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Saygılı'ya ziyarette AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ve Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun eşlik etti.

Ziyarette, Kavak OSB'de faaliyette bulunan fabrikalar ile yapım aşamasındaki fabrikaların, istihdam, ilçeye ve ülke ekonomisine katkısı ve gelişimine yönelik istişarede bulunuldu.

Kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Murzioğlu, Kaymakam Saygılı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay