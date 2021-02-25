Kaymakam Saygılı Kovid-19 denetimine katıldı
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Kaymakam Saygılı Kovid-19 denetimine katıldı

25.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:46
Kaymakam Saygılı Kovid-19 denetimine katıldı

Kavak ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Kavak ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutan Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu ile emniyet ve zabıta ekiplerinin katılımıyla Kovid -19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Semt pazarında yapılan denetimde maske takma, hijyen, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ile sigara yasaklarına uyulması istendi.

Saygılı, koronavirüs salgınının toplum olarak mücadele edilmesi halinde etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda denetimlere aralıksız devam edeceklerini belirten Saygılı, "Kovid-19 salgını başta sağlık, ekonomi ve eğitim olmak üzere çeşitli konularda bizleri ve memleketimizi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ne yazık ki halen, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle kurallara uymayanlar var. Tedbirlere uymazsak sana da bana da olur. Öyleyse maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Yasaklanan yerlerde sigara ve tütün mamulü içecekleri kullanmayalım. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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