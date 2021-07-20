Kaymakam Saygılı, görev başındaki kamu görevlileriyle bayramlaştı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında bulunan güvenlik güçleri ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında bulunan güvenlik güçleri ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Saygılı, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesini ziyaret ederek, burada görevi başında bulunan polis, jandarma ve sağlık personeli ile bayramlaştı.

Bayramların birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu vurgulayan Saygılı, "Kovid-19 salgını nedeniyle geçirdiğimiz ramazan ve kurban bayramlarını buruk şekilde geçiriyoruz. İnşallah salgını alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirilerek tekrar tokalaşacağımız ve kucaklaştığımız bayramlara kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, bayram süresince bayramlaşma programlarına devam edeceğini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay