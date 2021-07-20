Kaymakam Saygılı, görev başındaki kamu görevlileriyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Saygılı, görev başındaki kamu görevlileriyle bayramlaştı

Kaymakam Saygılı, görev başındaki kamu görevlileriyle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında bulunan güvenlik güçleri ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında bulunan güvenlik güçleri ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Saygılı, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesini ziyaret ederek, burada görevi başında bulunan polis, jandarma ve sağlık personeli ile bayramlaştı.

Bayramların birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu vurgulayan Saygılı, "Kovid-19 salgını nedeniyle geçirdiğimiz ramazan ve kurban bayramlarını buruk şekilde geçiriyoruz. İnşallah salgını alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirilerek tekrar tokalaşacağımız ve kucaklaştığımız bayramlara kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, bayram süresince bayramlaşma programlarına devam edeceğini kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Kadir Doğulu Kenan Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Saygılı, görev başındaki kamu görevlileriyle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 18:38:55. #1.14#

title