Kaymakam Saygılı'dan yeniden yüz yüze eğitime başlanan kırsal kesimdeki okullara ziyaret
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Kaymakam Saygılı'dan yeniden yüz yüze eğitime başlanan kırsal kesimdeki okullara ziyaret

15.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:41
Kaymakam Saygılı'dan yeniden yüz yüze eğitime başlanan kırsal kesimdeki okullara ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Çakallı ve Emirli ortaokullarını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Çakallı ve Emirli ortaokullarını ziyaret etti.

Saygılı, kırsalda bulunan ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime başlanılması dolayısıyla Çakallı ve Emirli ortaokullarını ziyaret ederek, toplantılara başkanlık etti.

Toplantılarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması gereken çalışmalar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantının ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Saygılı, sağlık için koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere ikinci eğitim öğretim dönemini iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Saygılı, "Bazı ders ve konularda açığınız olmuştur. Derslerinize çok ve planlı şekilde çalışarak açığınızı kapatın. Başarılı olabilmeniz için kaliteli ve planlı bir şekilde çalışmanız gerekir." dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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