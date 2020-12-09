Kaymakam Saygılı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu" açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Saygılı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu" açıklaması

09.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:20
Kaymakam Saygılı'dan

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun görevi başında olduğunu bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun görevi başında olduğunu bildirdi.

Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine, ilçede oluşturulan "Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu"nun görevine devam ettiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçede tüm tedbirlerin alındığını belirten Saygılı, şöyle devam etti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hafta içi 10.00 - 13.00 saatleri harici sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma serbestliğinin bulunduğu saatlerde dahi mümkün oldukça evlerinden ayrılmamalarını öneriyorum. Çünkü hayat eve sığar. 'Vefa Sosyal Destek Grubu'muz görevi başında bulunuyor. Herhangi bir ihtiyaç durumunda önceden de duyurusunu yaptığımız 112, 155, 156 numaralı telefonları haberdar etmeleri yeterli olacaktır."

Kaymakam Saygılı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan gelen siparişlerin zaman kaybına neden olmadan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından karşılanarak, ikametgahlarına teslim edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

İlgili Haberler

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Vefa Sosyal Destek Grubu ile buluştu
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Vefa Sosyal Destek Grubu ile buluştu
Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı
Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı
Vefa Destek Grupları Takdir Edilmeyi Bekliyor
Vefa Destek Grupları Takdir Edilmeyi Bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Sinan Gümüş Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Saygılı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:21:57. #1.14#
title