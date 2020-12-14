Kaymakam Saygılı'dan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" mesajı
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Kaymakam Saygılı'dan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" mesajı

14.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:47
Kaymakam Saygılı'dan

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ülkemizde 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ülkemizde 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Saygılı mesajında, yerli malı tüketmek noktasında halkın bilinçlendirilmesi gerektiğinin önemine dikkati çekti.

"Bugün dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'de üretilen ürünler satışa sunulduğu halde ne yazıktır ki yabancı menşei ile piyasaya sunulan ve piyasaya çıktığı ülkede tercih edilebilir olan Türk üretimi mallar, iç piyasada yeterli değeri görmemektedir. " diyen Saygılı, şunları kaydetti:

"Ülke kalkınmasının sürdürülebilirliği konusunda ithalat-ihracat dengesinin sağlanması, bunun için de üretimi artırmanın yanında yerli ürünlerin kullanımına yönelmek şarttır. Devletimiz özellikle son yıllarda uygulamaya koyduğu projelerle ülkemizin çeşitli alanlarda dünyanın ileri ülkeleri arasında yer almasını sağlamıştır. Bu anlamda önceki yıllarda tamamen yurt dışına bağlı olan sanayimiz artık büyük oranla yerli olarak karşılanmaktadır. Bu konuda biz idareciler ve yerel yönetimler tarafından yediden yetmişe vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz milli kaynaklarımızı savurganlığa gitmeden kullandığımızda dışarıya bağımlılığımız azalacak ve kazançlarımızın ülkemiz için yatırımlarda kullanmanın yolunu açılacaktır. Haliyle Türkiye'mizin bağımsız geleceği için önemli bir katkı sağlayacaktır. Ekonomi gelişecek, iş istihdamı artacaktır. Bu nedenle, elimizden geldiği ölçüde Türk malı kullanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın ve yatırımcılarımızın Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı en içten duygularımla kutluyor, mutluluklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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