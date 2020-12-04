Kaymakam Saygılı'dan öğrencilere kaynak kitap desteği
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Kaymakam Saygılı'dan öğrencilere kaynak kitap desteği

04.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:30
Kaymakam Saygılı'dan öğrencilere kaynak kitap desteği

Kavak Kaymakamlığınca 8 ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği yapıldığı bildirildi.

Kavak Kaymakamlığınca 8 ve 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği yapıldığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verildiği bu dönemde ortaokul ve lise son sınıfta bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere sınava hazırlık için kaynak kitap desteği yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi oldukları belirlenen 50 öğrenciye dağıtılmak üzere 375 kitabı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Uzun'a teslim ettiklerini anlatan Saygılı, "Öğrencilerimiz bizim için çok önemlidir. Onlar vatanımızın geleceğidir. Öğrencilerimizin başarıya ulaşmaları için bizler de büyük gayret ve çaba içerisindeyiz. LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıftaki öğrencilerimize konu anlatımlı yardımcı kaynak kitabı aldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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