Kaymakam Saygılı'dan Muhtarlar Günü mesajı
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Kaymakam Saygılı'dan Muhtarlar Günü mesajı

18.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:28
Kaymakam Saygılı'dan Muhtarlar Günü mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Saygılı, mesajında, vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların kamu hizmetinin mahallelere ulaştırılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Muhtarlara verilen önemin göstergesi olarak 19 Ekim 2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini anımsatan Saygılı şunları kaydetti:

"1829 yılından bu zamana kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte ve hüzünde, halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olan muhtarlarımız bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil eder. Görev mahallindeki vatandaşların, devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmakla birlikte demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturur. Kamu hizmetlerinin mahallesine en hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu vesileyle gerek millet ve gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunar, başarı ve esenlikler dileğimle 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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