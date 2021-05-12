Kaymakam Saygılı'dan gazilere ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki gazilere ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki gazilere ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Saygılı, Yaşar Doğu Mahallesi'nde ikamet eden gazi Duran Yolaydın'ı ziyaretinin ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Gazi Yolaydın ve şehit ailelerinin talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Saygılı, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Saygılı, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bu gün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ömer Saygılı'ya ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Saygılı, Komiser, Seyfettin Güveli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güney eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay