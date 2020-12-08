Kaymakam Saygılı'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, özellikle bu günlerde ülkenin ve milletin huzura, kardeşliğe, barışa, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

İnsanlığın aradan geçen uzunca yıllardan sonra ulaşabildiği demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının temel evrensel değerler olarak öne çıktığına işaret eden Saygılı, "Demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bütün demokratik ve çağdaş devletlerde olduğu gibi ülkemizde de bireyin güvenliği ve insan haklarına büyük önem verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerek yurtta gerekse dünyada barışı tesisi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli adımlar atmış ve atmaya da devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Günü'nün insanlığa ve Türk milletine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Saygılı, "Memleketimizi ve dünyayı etkisi altında Kovid-19 salgınının yenilgiye uğradığı, insanların, çocukların ölmediği, anne, babaların gözyaşlarının dindiği, depremlerin sona erdiği, yangınların söndüğü bir dünyaya adımın atıldığı ilk gün olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay