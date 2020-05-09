Kaymakam Sayar, Anneler Günü'nü kutladı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Sayar, mesajında, annelere sevgi, saygı ve hürmetin sadece bu özel günde değil, ömür boyu en güzel şekilde sunulması gerektiğini belirtti.

Sayar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Anne, bakışlarıyla içimizi güneş gibi aydınlatan, gülüşüyle gönüllerimizi ferahlatan, gözlerinde baharın tazeliği, ayakları altına cennetlerin serildiği kutsal varlıktır. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, en değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA