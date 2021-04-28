Kaymakam Savar'dan gece vakti inci kefali denetimi

Kaymakam Savar'dan gece vakti inci kefali denetimi Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başlarken Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, beraberindekiler gece kacak avcılığını yapılacağı alanları inceledi.

Kaymakam Savar'dan gece vakti inci kefali denetimi

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başlarken Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, beraberindekiler gece kacak avcılığını yapılacağı alanları inceledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı başlayan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri, 7/24 denetim yapıyor. 15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nü terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel bir şölen sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda, hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit Asayiş Bot, Çevre Koruma Timleri, Muradiye ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü üzerinde ve balığın göç güzergahlarında 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmıyor.

"Kaymakam Savar gece nöbetinde"

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı başlarken, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş ve jandarma timleri ile birlikte kaçak avcıların en çok ağ attıkları Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayı'na giderek denetimler yaptı.

Yasak başladıktan sonra özellikle gece avcılığının çok olduğundan dolayı kontrollerini gece yaptıklarını ifade eden, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Şuanda bulundukları noktanın Bendimahi Çayı. Suların ısınmasıyla beraber artık göldeki inci kefalleri yavaş yavaş akarsulara giriş yapmaya ve yumurtalarını bırakmaya başladı. Şuanda derelere girişler yavaş yavaş başladı. İlerleyen günlerde balık sayısı artacak. Artık bu gece itibarı ile göç resmen başlamış diyebiliriz. Bu dönemde inci kefalleri kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Bütün dere ağızlarında jandarma ekipleri 7/24 esasına göre yine nöbetteler ve balığı koruyorlar. Eğer balığı korumazsak gelecek nesillere buralara bir zamanlar balıklar göç ediyordu diye bir hayal gibi anlatırız. Bir hayal gibi anlatmamamız için balıkları korumamız lazım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ