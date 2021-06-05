Kaymakam Sak: "Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek"
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Kaymakam Sak: "Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek"

Kaymakam Sak: 'Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kuruma noktasına gelen Dumlupınar Göleti'nde, alınan tedbirlerle tekrar su seviyesinin yükselmeye başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kuruma noktasına gelen Dumlupınar Göleti'nde, alınan tedbirlerle tekrar su seviyesinin yükselmeye başladığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, önceki yıllarda yapılan kontrolsüz, bilinçsiz sulamalar ve giderilemeyen arızalar sebebiyle Dumlupınar göletimiz kuruma noktasına gelmişti. Bu yıl sorumluluğunu alacağımız sulama göletimizin ve hatlarımızın arızaları valimizin desteği ile giderilmiş, göleti besleyen kaynaklarda bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Bugün yaptığımız incelemede su kaynaklarının yapılan bakım çalışmaları sonrası göletimizin beslendiği ve son yağışlarla göletimizde doluluk oranının arttığı görülmüştür. Yağışların biraz daha devam etmesiyle doluluk oranı istediğimiz düzeye gelecektir. Çiftçilerimizin, sulama yapmak istedikleri dönemde bilgi almak için Kaymakamlığımıza başvurmalarını rica ediyoruz. Kontrolsüz veya kaçak sulamaya, bir sonraki sezonu planlayabilmek adına müsade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaymakam Sak: 'Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek'
Kaymakam Sak: 'Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek'
Kaymakam Sak: 'Kontrolsüz sulamaya izin verilmeyecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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