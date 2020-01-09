Kaymakam Şahiner Muhtarlar ile Toplantı Yaptı

09.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:29

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Muhtarlar toplantısı İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamı Şahiner başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktarılırken, 2020 yılı ile ilgili planlamalar da yapıldı.



Toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12 kişilik mütevelli heyetine mahalle muhtarlarından Akarca Mahallesi Muhtarı Cevdet Köse ve İncirköy Mahallesi Muhtarı Orhan Orhon seçildi.



Toplantıda konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Geçtiğimiz hafta itibariyle 2020 yılına girdik. Yeni yılın Fethiye, Muğla ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimin ardından muhtarlarımız ile görüşüp, genel değerlendirmeleri yaptık. Muhtarlarımız ile zaman zaman birebir, bazen de rutin toplantılarda bir araya geliyoruz. İlçemiz şu anda 157 bin nüfustan oluşup, turizm sezonunda daha da hareketli olmaktadır. 29 bin ilk ve orta dereceli okul öğrencisi ile 4 bin 250 civarında üniversite öğrencisinin olduğu ilçede başta emniyet ve asayiş hizmetleri olmak üzere huzur ve güvenin sağlanması için bütün kurum ve kuruluşlara görevler düşmektedir. Bu anlamda emeği geçen emniyet, jandarma ve muhtarlara teşekkür ediyorum. Yılbaşı gecesinde 270 polis arkadaşımız sahadaydı. Bizler de hem denetledik hem yeni yıllarını kutladık. Jandarma komutanlığımızın da bütün ekipleri dışarıdaydı. Burada amaç yılbaşında olumsuz bir durumun yaşanmamasıydı. Alınan tedbirler sonucu ilçemizde üzücü birkaç olay dışında herhangi bir durum meydana gelmedi. Jandarmamızdan gelen 2019 bilgi notunda ilçemizde muhtelif olaylar nedeniyle yaklaşık 300 kişiye muhtelif suçlardan yaptırım uygulanmıştır" dedi.



Kaymakam Şahiner, "Turizm sezonunda Fethiye'de huzur, güven ve asayişin sağlanması için ekipler oluşturuyoruz. Bunların içerisinde emniyet, jandarma, belediye ve diğer kurumlardan görevliler yer alıyor. Bu süreçte hanutçuluk, inşaat yasağı, çevre ve gürültü kirliliği, yeme-içme yerlerinin hijyeninin sağlanması, seyahat acentesi ve tur rehberleri denetimleri, tekne denetimleri ve diğer hususlarda denetlemeler gerçekleştirildi. Sadece hanutçuluk konusunda ilçemizde bin 694 kişi veya işletme denetlendi. 270 tekne, yeme-içme ile ilgili 2 bin 089 işyeri 2019 yılı içerisinde denetlendi. Muhtarlarımızın da desteği ile gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerde bulunuluyor" diye konuştu.



Şahiner, "Fethiye'de hem yaşam hem de turizm anlamında yaşanacak aksaklıklar hepimizi etkiliyor. Fethiye Körfezi'nde yaşanan sıkıntı, ilçe genelinde etkili olmuştur. Konuyu sayın valimize aktardık, ilgililer ile toplantılar gerçekleştirip; planlamalar yaptık. Bu bir-iki yıl değil 15-20 yıldan bu yana körfezin dolması meselesi var. MUSKİ yetkilileri bu konuda sunum yaptı. Kanalizasyon sistemi ile ilgili ciddi ek yatırımlara ihtiyaç var. Yaptığımız çalışmalar Bakanlığa kadar iletildi. Yine geçtiğimiz günlerde otelci arkadaşlarımız konuyu Kültür ve Turizm Bakanımıza aktardılar. Biz de buradan bir rapor gönderdik. Fethiye 15'i merkez olmak üzere 41 mahallesi ile bir bütünün parçasıdır. Kanallara çöp atılmasından tutun da diğer konularda hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Dedelerimizden nasıl bir miras aldıysak, bunu da aynı şekilde torunlarımıza bırakmakla yükümlüyüz. Muhtarlarımızın burada desteği çok önemli. Yaz mevsiminde hepinizin bir gönüllü gibi çalışmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Fethiye'de hiçbir kurum ve kuruluşumuz ayrım gözetmeden görevlerini sürdürüyorlar" diyen Kaymakam Muzaffer Şahiner, "Herkes elinden gelen fedakarlığı gösteriyor. 17 Ocak Cuma günü itibariyle yarıyıl tatiline gireceğiz. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Emniyet anlamında güvenlik güçlerimiz tüm tedbirleri aldı. 2 bin 300 öğretmenimiz ver ve öğretmen açığımız yok. Bin 200 civarında taşınan öğrencilerimiz var. Öğle yemekleri ve taşıma konusunda bir sıkıntımız yok. Öte yandan 2019 yılında bağımlılıkla yoğun bir şekilde mücadele ettik. Emniyet Müdürümüzün paylaştığı bilgiye göre Muğla ülkemizde Ankara ve İstanbul'dan sonra uyuşturucu ile mücadelede en fazla suçlu yakalayan il… Fethiye de Muğla'da birinci sırada. Sizlerin huzurunda bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu konuda da muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz ve önemsiyoruz" dedi.



Kaymakam Şahiner konuşmasını şöyle tamamladı;



"İlçemizde kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var. Bunun 12 kişilik mütevelli heyeti var. Başkanlığını biz yapıyoruz. Bu vakfımız 2019 yılı içerisinde ilçemizde toplam 11 milyon 424 bin TL yardımda bulundu. Bunun içinde şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, diğer aile yardımı ve gıda yardımı gibi çeşitli kalemler yer almaktadır. 5 milyon TL'lik engelli yardımı yapıldı. Yaşlı aylığı olarak 3 milyon 838 bin TL ödemişiz. Elimizde 21 bin kayıtlı, 17 bin 663 aktif dosya bulunmaktadır."



Toplantı kapsamında 12 kişiden oluşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine; Akarca Mahallesi Muhtarı Cevdet Köse ve İncirköy Mahallesi Muhtarı Orhan Orhon'un seçildiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA