Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı okul inşaatını inceledi
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Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı okul inşaatını inceledi

15.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:09
Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı okul inşaatını inceledi

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yapımı devam eden Atatürk İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yapımı devam eden Atatürk İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden okul hakkında bilgi alan Kaymakam Şahin, gördüğü bazı eksikliklerin de biran önce giderilmesini isteyerek, "Geniş ve ferah bir okul olacak. Bitmekte olan bu okuldan da anlaşıldığı gibi devletimiz eğitime ve öğretime önemli yatırımlar yapmaktadır. İlçemiz için çok önemli ve güzel bir yatırım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da AK Parti iktidarı döneminde eğitim ve öğretim anlamında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, yapım aşamasında sona gelinen 24 derslikli okul inşaatının tamamlanarak hizmete girmesi sonrasında ilçenin modern bir okula daha sahip olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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